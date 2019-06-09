شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: فيتامين (د) لا يمنع الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

إذا كنت تتناول فيتامين (د) وتتوقع أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكر عندما تكبر في العمر، فقد حان الوقت لتخفض توقعاتك، حيث تشير دراسة حديثة إلى أن فيتامين (د) لا يقلل من احتمالات الإصابة بالنوع الثاني من السكر.

وخلصت أكبر دراسة من نوعها إلى أن تناول 4000 وحدة دولية يوميا من فيتامين (د)، وهو الحد الأقصى للجرعة الموصى بها، يؤدي لزيادة كميته في الدم للمثل لكنه لا يؤثر على احتمالات الإصابة بالسكر مقارنة بمن لا يتناولونه.

وبعد عامين ونصف كانت نسبة الإصابة بالسكر 9.4 % بين أفراد المجموعة التي تناولت فيتامين (د) و10.7 %في المجموعة التي تناولت عقارا وهميا وهو فارق ضئيل.

فيتامين د

وكان كل المشاركين في الدراسة من المعرضين بصورة كبيرة لاحتمال الإصابة بالسكر من النوع الثاني و80 % منهم كانوا يتمتعون بالفعل بنسب طبيعية من الفيتامين.

Advertisements

وقال الدكتور انستاسيوس بيتاس كبير الباحثين في الدراسة لرويترز هيلث في مقابلة عبر الهاتف إنه بالنسبة للخمسة بالمئة من الناس "الذين يعانون من تراجع كبير في مستويات فيتامين (د) كانت هناك فائدة فيما يبدو لكننا نحث على توخي الحرص وعدم المبالغة".

وأضاف بيتاس، وهو المدير المشارك لمركز مكافحة السكر في مركز تافتس الطبي في بوسطن، "يحتاج هؤلاء الناس على أي حال إلى تناول فيتامين (د) وبالتالي لا يغير ذلك من التوصيات في هذا الشأن" مشيرا إلى أنه حتى إذا ساعد الفيتامين هذه المجموعة على تقليل خطر الإصابة بالسكر - فالأرقام أقل من أن تثبت أي علاقة سببية.

وأجريت الدراسة، التي نشرت في دورية نيو إنجلاند الطبية وعرضت في الاجتماع السنوي للرابطة الأمريكية للسكري في سان فرانسيسكو، بمشاركة 2423 متطوعا.

السكر

وتقول الرابطة إن نحو 29 مليون أمريكي مصابون بالنوع الثاني من السكر الذي يعتبر سابع أكبر سبب للوفاة في الولايات المتحدة. وهناك أكثر من 84 مليون بالغ معرضون لخطر الإصابة بالمرض.

وخلصت أبحاث ودراسات سابقة إلى أن من تنخفض لديهم معدلات فيتامين (د) تزيد لديهم احتمالات الإصابة لكن الدراسة الجديدة صممت خصيصا لاختبار إذا ما كان تناول ذلك المكمل الغذائي سيقلل من تلك الاحتمالات.

وقال بيتاس "الرسالة التي نود أن نبعث بها هي أنه ليس هناك وجود لدواء سحري، يبقى إنقاص الوزن وزيادة النشاط البدني من أكثر الطرق فاعلية في تجنب الإصابة بالسكر ".