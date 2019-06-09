شكرا لقرائتكم خبر عن أدلة جديدة على ارتباط الأطعمة المصنّعة بالوفاة المبكرة والان مع التفاصيل

أكّدت نتائج دراسة جديدة ما حذّرت منه دراسات سابقة بخصوص استهلاك الأطعمة المصنّعة وتأثيرها السلبي على الصحة، وقالت إن هذه الأطعمة وخاصة الوجبات الجاهزة المضاف إليها محسنات الطعم، والمشروبات السكرية، والأطعمة المعلبة ترتبط بزيادة مخاطر مجموعة من الأمراض المزمنة، مثل: القلب والسكري والسرطان والتصلّب المتعدد، وفقا لموقع 24.

ووجدت الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة "بي إم جي" الطبية أنه مقابل كل 10 بالمائة استهلاك زائد لهذه الأطعمة المصنّعة تزداد مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تتراوح بين 11 و13 بالمائة.

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وتبين أن استهلاك الأطعمة المصنّعة بشكل أساسي ضمن النظام الغذائي لمدة 10 سنوات يزيد خطر الوفاة المبكرة بنسبة 62 بالمائة.

وحذّرت نتائج الدراسة من الأطعمة المصنّعة التي يتم تعبئتها في أكياس وعبوات بلاستيكية، أو التي تحتوي على عدة إضافات ومحسنات للنكهة. ودعت منتجي الأطعمة إلى تقليل الاعتماد على هذه المكونات وخاصة في الوجبات الخفيفة الجاهزة مثل رقائق البطاطس الشيبس، والمشروبات المحلاّة.