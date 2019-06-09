شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة تقاوم سرطان المعدة أفضل من الرجل والان مع التفاصيل

قالت نتائج دراسة بريطانية إن المريضات بسرطاني المعدة أو المريء لديهن فرصة نجاة أكبر من المرضى الرجال، وإن هؤلاء المريضات تعشن فترة أطول على الرغم من إصابتهن بأعراض الدوخة والقيء والإسهال بمعدل أكبر. ويُعتقد أن هذه النتائج يمكن أن توفر نظرة أوضح للمخاطر التي يتعرّض لها المريض بسبب الآثار الجانبية لعلاجات السرطان، وفقا لموقع 24.

واقترحت نتائج الأبحاث التي أجريت في جامعة لندن بأن الفرق بين استجابة المريض والمريضة لا يعود إلى اختلاف تعامل جسم كل منهما مع العلاج الكيماوي فقط، فهناك فارق واضح في السنوات التي يعيشها كل منهما بعد تلقي العلاج.

وأجريت أبحاث الدراسة عن طريق تحليل البيانات الصحية لـ 3000 مريض ومريضة بسرطاني المعدة والمريء، وأظهرت النتائج أن معدل الشكوى من أعراض الدوخة والقيء تتفاوت بنسبة 10 نساء إلى 5 رجال، ويبلغ التفاوت في الشكوى من الإسهال 9 نساء و4 رجال.