شكرا لقرائتكم خبر عن 7 توصيات تقلل خطر أمراض القلب بنسبة 80 بالمائة والان مع التفاصيل

لا يوجد وقت معين لتبدأ العناية بصحة القلب، الآن هو أفضل توقيت، لأن ذلك يضمن لك صحة أفضل كلما تقدمت في العُمر. وقد توصلّت دراسة حديثة للجمعية الأمريكية لأمراض القلب أن هناك 7 إجراءات إذا تم اتباعها يمكن خفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 79 بالمائة. والتوصيات، بحسب مجلة "جاما" الطبية"، هي: * الإقلاع عن التدخين، وفقا لموقع 24. * الحفاظ على وزن صحي. * تناول أطعمة صحية. Advertisements * ممارسة النشاط البدني. * مراقبة ضغط الدم وإبقاء مستوياته عند معدل صحي. * مراقبة الكولسترول وإبقاء مستوياته عن معدل صحي. * مراقبة نسبة السكر بالدم وضبطها. وبحسب الدراسة، تبين أنه عند اتباع هذه التوصيات يقل الخطر على القلب بشكل كبير حتى لدى من لديه مشاكل في القلب، وأنه عند اتباع واحدة أو اثنتين من هذه التوصيات يحدث فرق إيجابي أيضاً في مستويات الخطر التي تهدد القلب.

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