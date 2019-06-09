الخيانة العاطفية أكثر ألماً من الخيانة الجسدية للمرأة

كشف استطلاع حديث للرأي أن معظم الرجال يعتبرون أن الخيانة الجنسية أسوأ من العاطفية، بينما تعتبر معظم النساء أن الخيانة العاطفية هي الأسوأ.

ووفقاً لموقع "هفنغتون بوست"، فقد شمل الاستطلاع 5000 من الأشخاص الذين يبحثون عن علاقات غرامية، وذكر 72% من الرجال أن الخيانة الجنسية أسوأ من الخيانة العاطفية، في حين ذكرت 69% من النساء أن الخيانة العاطفية أسوأ من الجنسية.

والخيانة العاطفية هي علاقة الصداقة الحميمة والعاطفية مع شخص غير شريك الحياة دون حصول علاقة جنسية فيها.

كما أشارت 76% من النساء إلى أنهن مستعدات لمسامحة أزواجهن في حال الخيانة الجنسية البحتة، أما الرجال فأكد 35% منهم فقط أنهم مستعدون لمسامحة زوجاتهم في حال قيامهن بعلاقة جنسية بحتة، بينما أكد 80% من الرجال أنهم مستعدون لمسامحة الزوجة في حال الخيانة العاطفية، في حين ذكرت 30% فقط من النساء أنهن مستعدات لمسامحة الزوج في حال الخيانة العاطفية.

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الجدير بالذكر، كشفت عدد من الدراسات أن هناك بعض الاستدلالات التي تمكن الزوجه من اكتشاف ما إذا كان زوجها يخونها عن طريق 6 حركات، وهي: إذا تذرع الزوج بلزوم السفر، إذا حاول إخفاء وضعه المادي، إذا كان يرفض أن تتفقدي هاتفه المحمول أو بريده الإلكتروني، إذا تغير سلوكه الجنسي تجاهك، إذا أصبح يفضل السفر وحيداً، إذا كان دائم الشرود.

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