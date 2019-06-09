القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- للتارت : الزبدة : 8 ملاعق كبيرة (طرية)

سكر : 3 ملاعق كبيرة

ملح : ربع ملعقة صغيرة

طحين : كوب وربع - للحشو : البلوبري : كوب (مربى)

عصير الليمون : ملعقة كبيرة

طريقة تحضير 1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة وضعي شبك الفرن في المنتصف. 2. اخلطي الزبدة مع السكر والملح في وعاء. 3. أضيفي الطحين واعجني حتى تصبح العجينة متماسكة وناعمة. 4. مدّي العجين على سطح مرشوس طحين وقطعيها دوائر بواسطة القطاعة وضعي الدوائر في صينية كب كيك ميني واضغطيها لتصنعي حفرة وسط كل دائرة. Advertisements 5. غطي الصينية بورق البلاستيك وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. 6. ثم أخرجيها من الثلاجة واصنعي ثقوباً بواسطة الشوكة في العجين. 7. أدخلي الصينية الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تتحمر وتصبح ذهبية. 8. اتركيها لتبرد واخلطي المربى مع الليمون. 9. وزعي كمية من المربى داخل كل حبة تارت وقدميها باردة. قد يهمك ايضاً: 7 فوائد تجعلك تبدأ إفطارك بعصير الليمون في رمضان طريقة إعدادعصير الليمون مع الفراولة والكيوي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضير تارت المربى الميني للعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.