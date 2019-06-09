طريقة إعداد وتحضير تارت الفراولة بالكاسترد الشهي



مقادير

- طحين : كوب ونصف

- سكر البودرة : ملعقتان كبيرتان

- الزبدة : 125 غراماً (مُثلجة ومقطعة مكعبات)

- صفار البيض : 1 حبة

- الماء : ملعقتان كبيرتان (مُثلج)

- مربى المشمش : ملعقتان كبيرتان

- الماء : ملعقة كبيرة (مغلي)

- الفراولة : 250 غراماً (مقطعة شرائح)

- البيض : 1 حبة (لحشوة الكاسترد)

- صفار البيض : 2 حبة

- سكر البودرة : نصف كوب (لحشوة الكاسترد)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (لحشوة الكاسترد)

- بودرة الكاسترد الجاهزة : تلت كوب (لحشوة الكاسترد)

- حليب : كوبان (لحشوة الكاسترد)

- كريما سائلة : نصف كوب (للخفق، لحشوة الكاسترد)

طريقة تحضير

1. نخلط الطحين والزبدة والسكر بالعجانة أو بمحضرة الطعام على سرعة متوسطة حتى تصبح مثل فتات الخبز.

2. نضيف صفار البيض وملعقة واحدة من الماء المثلج للخليط مع استمرار العجن حتى تتماسك العجينة.

3. تُوضع العجينة على سطح مرشوش بالطحين، وتُعجن باليد عدة مرات حتى تصبح لينة، ثم تُفرد العجينة حتى تصبح رقيقة.

4. يُدهن قالب التارت بقليل من الزبدة وتوضع العجينة في القالب لتغطي القاع والجوانب، وتترك في الثلاجة لمدة ساعة. وبواسطة شوكة أو عود خشبي تُثقب العجينة عدة مرات.

5. يُسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة، وتُفرد ورقة خَبز على سطح العجينة، وتملأ بالأرز الجاف أو الفاصوليا الجافة. و يُخبز التارت لمدة 10-15 دقيقة أو حتى تكتسب الأطراف اللون الذهبي. و يُترك التارت ليبرد تماما.

6. لإعداد حشوة الكاسترد يُخفق البيض، صفار البيض، السكر، والفانيليا معاً باستخدام المضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات.

7. تُضاف بودرة الكاسترد للخليط، ثم يُضاف الحليب والكريما تدريجياً مع استمرار الخفق.

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8. يترك خليط الكاسترد على نار متوسطة مع التقليب حتى يصبح الخليط سميك.

9. يُصب الخليط في وعاء عميق، ويُترك ليبرد ثم يوضع في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك جيداً.

10. يصب الكاسترد فوق سطح التارت، وتُرص شرائح الفراولة على الكاسترد.

11. يخلط الماء المغلي مع المربى، وباستخدام فرشاة يُدهن سطح الفراولة بخليط المربى والماء.

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