طريقة إعداد وتحضير تارت جبن الريكوتا والعسل الشهي



مقادير

- سكر البودرة : ثلاث أرباع الكوب

- الزبدة : 200 gr

- الفانيليا : ملعقتان كبيرتان (سائلة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- البيض : 1 pcs

- جبن الريكوتا : 500 gr

- العسل : نصف كوب

- الليمون : 1 pcs (بشر)

طريقة تحضير

1- لإعداد العجينة: يخفق نصف كوب من سكر البودرة والزبدة والبيضة في وعاء الخفق، ثم يضاف الدقيق وملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة والملح بالتدريج، مع الاستمرار في الخفق حتى يتماسك الخليط. ثم تغلّف العجينة بورقة من النايلون وتوضع في البرّاد لمدة ساعة.

2- ينثر قليل من الدقيق على سطح الطاولة، تفرد العجينة بواسطة الشوبك وتقطّع إلى قطع عدّة، تفرد كل منها في قوالب الفرن، وتخبز على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10 إلى 12 دقيقة حتى تصبح كالبسكويت.

3- للحشو: تخلط مكونات الحشو جيداً (نصف كيلوغرام من جبنة "ريكوتا"، نصف كوب من العسل، ربع كوب من سكر البودرة، ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة، بشر حبة من الليمون الحامض)، ثم توضع في وعاء البسكويت. تزيّن بالفستق الحلبي المطحون أو حسب الرغبة

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