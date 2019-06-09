طريقة إعداد وتحضير تارت الكرز والشوكولاتة

مقادير

- طحين : كوب وثلث

- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب

- سكر البودرة : ملعقتان كبيرتان

- الشوكولاتة : 100 gr (الشوكولاتة الداكنة٬ المذوّبة - للحشوة)

- الزبدة : ملعقة كبيرة (زبدة طربة - للحشوة)

- الحليب المكثّف : 1 pcs (علبة للحشوة)

- لوز : كوب (لوز مطحون - للحشوة)

- البيض : 2 pcs (للحشوة)

- كرز : 2 pcs (للحشوة- منزوع النواة ومقطّع إلى أنصاف)

طريقة تارت الكرز والشوكولاتة

1. يُمزج الطحين مع الزبدة والسكر البودرة في وعاء وتُمزج المكوّنات جيّداً ببعضها بواسطة الأصابع إلى أن يتفتّت المزيج. تُرص العجينة في قاعدة وجوانب قالبٍ للتورتة قياس 26 سم وبقاعدةٍ مرنةٍ.

2. يُخبز القالب في فرنٍ محمّى على حرارة 200 درجة مئويّة لمدّة 10 دقيقة ثم يُستخرج من الفرن.

3. تُخفق الشوكولاتة المذوّبة مع الزبدة وحليب نستله المكثّف المحلّى ثم يُضاف اللوز المطحون والبيض وتُحرّك المكوّنات جيّداً. تُضاف أنصاف حبّات الكرز وتُمزج.

Advertisements

4. يُسكب المزيج في قالب التورتة المجهّز ويُخبز في فرنٍ محمّى على حرارة 185 درجة مئويّة لمدّة 30 إلى 35 دقيقة وتقدم باردة إلى جانب ملعقة من الكريمة المخفوقة

قد يهمك ايضاً:

تعرفي على طريقة تحضير تارت الشوكولاتة والتوت

طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الليمون البارد بالشوكولاتة البيضاء