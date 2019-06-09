طريقة إعداد وتحضير سباغيتي بالدجاج المشوي

القاهرة - لايف ستايل

سباغيتي بالدجاج المشوي

- سباغتي : كيلو (مسلوقة ومصفاة)

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- طماطم : 4 حبات (مقشرة ومفرومة)

- مرق دجاج : كوب (أو ماء)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- الزيت : ملعقة كبيرة طريقة تحضير 1. في قدر على النار ضعي الزبدة والزيت وقلبي البصل والثوم حتى تذبل. 2. ثم أضيفي الدجاج وقلبي حتى يصبح لونه ذهبياً ونكّهي بالملح والبهارات. 3. أضيفي الطماطم والمرقة واتركي المزيج على النار 15 دقيقة حتى تتكاثف الصلصة. Advertisements 4. أضيفي السباغيتي المسلوقة إلى المزيج واتركيها على النار لمدة 15 دقيقة وقدميها ساخنة. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير الدجاج مع البصل والصنوبر الثوم والبصل يساعدان على الحماية من أخطر أنواع السرطان

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