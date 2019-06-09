طريقة إعداد وتحضير السباغيتي الحارة مع الروبيان



مقادير

- السباغيتي : 250 غراماً

- لوبياء : 100 غراماً (طازجة، مقسَّمة كل حبة منها طوليًّا إلى نصفين)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الروبيان : 250 غراماً (المجلَّد الجاهز، مُغسَّلًا ومُصفَّى)

- البندورة الكرزية : 400 غراماً

- بودرة الفلفل الأحمر الحار : ربع ملعقة صغيرة

- أعشاب : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة تحضير

1. تُضاف السباغيتي إلى قدر حاوية الماء المغلي، وتُسلق حسب الوقت المُدوَّن على عبوتها. وقبل دقيقتين من انتهاء من وقت السلق، تُضاف أنصاف اللوبياء إلى القدر، مع السباغيتي.

2. أثناء سلق السباغيتي، يُصبُّ زيت الزيتون في المقلاة، وحين يسخن (من دون أن يغلي)، تُضاف حبَّات الروبيان، وتُقلى حتَّى يتحوَّل لونها إلى الزهري. ثمَّ، تُضاف البندورة الكرزيَّة مع الروبيان، ويُنثر الفلفل الأحمر الحارّ. وتبقى المكوِّنات على النار لبضع دقائق.

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3. تُصفَّى السباغيتي واللوبياء، فينقل المكوِّنان إلى المقلاة مع الروبيان، مع التقليب. ويُقدَّم الطبق ساخنًا، ومُزدانًا بالأعشاب.

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