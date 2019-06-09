طريقة إعداد وتحضير سباغيتي بالخضار على الطريقة الصينية

القاهرة - لايف ستايل مقادير

- السباغيتي : باقة

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (المفروم فرماً ناعماً)

- الثوم : 3 فصوص (المفروم فرماً ناعماً)

- البصل الأخضر : كوبان (المفروم فرماً خشناً)

- الجزر : كوبان (المقطّع إلى شرحات رفيعة وطولية)

- الملفوف : كوبان (المقطّع إلى شرحات رفيعة وطولية)

- الكرات : كوب (المقطع)

- الكرفس : نصف كوب (المقطع)

- الفطر : كوب (المقطع)

- قرون الذرة الصغيرة baby corn : كوب

- ملح : ملعقة كبيرة (صيني)

- صلصة الصويا : ملعقتان كبيرتان

- فليفلة ملونة : كوب (حمراء وخضراء وصفراء)

- الزيت النباتي : ملعقتان كبيرتان

طريقة تحضير 1. في مقلاة تحتوي على الزيت، يقلى الثوم، ثم الزنجبيل.

2. بعدها، تضاف الخضر، كل صنف على حدة حتى يذبل الخليط.

3. تضاف صلصة الصويا، ثم الملح الصيني، ف"السباغيتي" المسلوقة بصورة نصفية.

4. يحرّك هذا الخليط ويترك على النار لمدّة خمس دقائق، ثم يضاف البصل الأخضر. ويقدم هذا الطبق ساخناً. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير الدجاج مع البصل والصنوبر الثوم والبصل يساعدان على الحماية من أخطر أنواع السرطان

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