طريقة إعداد وتحضير سباغيتي بالطماطم والجبن



مقادير

- للصلصة :

بندورة : 6 حبات (صغيرة الحجم / مقشرة ومهروسة)

الزعتر البري : ملعقتان صغيرتان

أوريغانو : ملعقتان صغيرتان

بهارات إيطالية : ملعقتان صغيرتان

- سباغتي : 500 غراماً (عبوة)

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (متوسّط الحجم / مفروم)

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- بندورة : 2 حبة (متوسطة الحجم / مفرومة)

- جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور / للتزيين)

طريقة تحضير

1. تُسلق الـ"سباغتي" في قدر حاوية الماء المغلي المُضاف إليه رشّة من الملح، حسب المدّة المدوّنة على العبوة، ثمّ تُصفّى، وتُدع جانبًا.

2. يُضاف الزيت إلى مقلاة توضع على النار، وحين يسخن، يُقلّب فيها البصل حتى يتغيّر لونه، فمقدار ملعقة صغيرة من فرم الثوم لدقيقة، فالبندورة المفرومة، مع التقليب.

3. لإعداد الصلصة: يُخلط كلّ من: البندورة المهروسة والزعتر البري والـ"أوريغانو" والبهارات الإيطاليّة. ويُضاف الخليط إلى المقلاة، مع الثوم والبندورة المفرومة. وتُدع المكوّنات على النار لخمس دقائق، ثمّ تُرفع.

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4. تُقلّب المعكرونة المسلوقة مع الكمّ الباقي من الثوم المهروس، والقليل من الزيت، في مقلاة منفصلة.

5. طريقة التقديم: يُسكب القليل من المعكرونة في طبق التقديم، وعلى وجهها بعض الصلصة. ويُنثر جبن الـ"الموزاريلا" المبشور. وفي حال الرغبة، يوضع الطبق داخل الـ"مايكرويف" لدقيقة ونصف الدقيقة، حتى يذوب الجبن.



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