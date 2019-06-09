فوائد القرنفل المطحون مع الحليب

القاهرة - لايف ستايل ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون على الريق مع كاس من الحليب تعالج :

1- العقم .

2- الضعف الجنسي .

3- ضعف القلب والمعدة والكبد والطحال والكلى .

4- روماتيبزم القلب والمفاصل .

5- آلام المفاصل .

6- الربو والبلغم والسعال وانسداد الانف .

7- الفواق (الزغطة) .

8- ضعف الهضم .

9- ضعف الذاكرة وسوء الفهم .

10- الغازات في المعدة والامعاء .

11- ضعف عضلات المثانة والتبول اللاإرادي وسلس البول .

12- ضعف اللثة والاسنان وآلامهما .

13- الضعف العام والخمول .

14- ضعف الدورة الشهرية .

15- ضعف النظر والعين

16- حب الشباب والالتهابات الجلدية ولدغات الحشرات .

17- ينظم سكر الدم ويحافظ على مستوياته .

18- نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية .

19- آلام الحلق والتهاب اللوز .

20- يساعد في الوقاية من السرطان .

21- القلق والاكتئاب والحالات النفسية .

22- البواسير والتهاب الشرج قد يهمك ايضاً: تعرف علي أهم الفوائد الطبية والعلاجية للقرنفل فوائد القرنفل أبرزها مسكن لألم المفاصل والأسنان

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