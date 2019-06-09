الزعتر البري يطلق عليه "ملك الطب الشعبي" لكثرة فوائده ومنافعه

????ويمكن تحضير مغلي الزعتر من خلال وضع عددٍ من أوراقه في كوب من الماء المغلي وتغطيته لمدة دقائق ثم شرب المنقوع مرتين إلى ثلاث مرات يومياً مع إضافة ملعقة من العسل الطبيعي لتحلية مذاقه الحار.

????????.فوائد الزعتر

????.يساعد مغلي الزعتر على تطهير الأمعاء من الجراثيم والطفيليات والفطريات التي تسبّب الإسهال،

????. ويساعد على تحسين عملية الهضم ويمنع تكوّن الغازات،

????. يزيد من امتصاص المواد الغذائية الأخرى في الأمعاء

????.يخفض نسبة الكولسترول الضار في الدم، ويحمي القلب من أمراضه الخطيرة كالجلطات وتصلب الشرايين، كما أنّه يخفّض من ضغط الدم المرتفع.

????. يعتبر مخفضاً لدرجات الحرارة العالية في الجسم والتي ترافق الحمى والأمراض لأنه يساعد على التعرق.

????. يطهّر المجاري البولية ويساعد على تفتيت الحصى في الكلى،

????. كما أنّه يسكّن المغص الكلوي ويدرّ البول ويطرد الأملاح والترسبات والسموم من الجسم.

????. يحسن كفاءة الجهاز التنفسي فهو معالج فعال للسعال ويعالج التهاب القصبات الهوائية والربو التحسسي كما يطرد البلغم.

????. يحفّز أداء الجهاز المناعي ويساعده على مقاومة الأمراض،

????. كما يعدّ مسكناً قوياً للآلام ومنشّطاً للدورة الدموية.

????. يفيد في علاج التهابات المفاصل الروماتزمية،

????. يقوّي العضلات والأعصاب فهو يعالج الضمور العضلي،

????. يقوي البصر ويعالج التهابات العين الوردية ويزيل جفافها ويمنع إصابتها بالمياه الزرقاء.

????. يساعد مرضى السكر على العلاج حيث إنّه خافض لنسبة السكر في الدم.

????. يساعد على تسريع الشفاء من أمراض الأنفلونزا والزكام والتهاب الحلق واللوزتين.

????. ينشط الذاكرة ويحسّن القدرات العقلية كالتذكر والاستيعاب

????. يساعد على النوم العميق

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أهم الفوائد الصحية والغذائية للزعتر أو الأوريجانو