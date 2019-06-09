الموت يغيب أكبر معمرة في أميركا الشمالية عن عمر 114 عامًا

توفت أكبر معمرة في كندا وفي قارة أميركا الشمالية، إلين دولي جيب، عن 114 عاما في منزلها في مدينة "نورث باي" بمقاطعة أونتاريو، حيث ذكرت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" إنه وفقا لمجموعة أبحاث علم الشيخوخة، وهي مجموعة أمريكية تتعقب المسنين الذين تتجاوز أعمارهم ال100 عام، كانت جيب أكبر شخص في أمريكا الشمالية وتاسع أكبر مسن في العالم. كما كانت أيضا خامس أقدم كندي في كل العصور، كما تقول المجموعة.

وأشارت عائلتها إلى أن كبر سنها يعود إلى ممارستها المشي بانتظام وتمتعها بحب أسرتها. ونعتها الأسرة قائلة إن جيب ظلت "هادئة وممتنة وإيجابية حتى النهاية".

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وذكرت العائلة إن جيب لن تعاني أبدا من أي أمراض مزمنة، حيث دخلت المستشفى مرة واحدة فقط ولفترة قصيرة منذ ولادة ابنتها سو في عام 1939، حيث أشار النعي إلى خمسة من أشقائها عاشوا حتى بلغ التسعين من عمرهم.

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