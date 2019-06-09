أنجيلينا جولي تزور مخيمات اللاجئين على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا

زارت الممثلة الأميركية أنجيلينا جولي، بوصفها المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، مخيمات اللاجئين على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا الجمعة.

وتزامنت الزيارة مع إعلان الأمم المتحدة، أن أربعة ملايين لاجئ ومهاجر فنزويلي فروا من الأزمة الاقتصادية والإنسانية في بلادهم، ووفقا لأحدث إحصاءات، تصدرت كولومبيا الدول المستضيفة، إذ وصلها نحو 1.3 مليون منهم تليها بيرو وتشيلي والإكوادور والبرازيل والأرجنتين، حيث تحدثت جولي الحائزة على جائزة أوسكار مع اللاجئين واستمعت إلى رواياتهم.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الجمعة (7 يونيو)، فتحا جزئيا لحدود بلاده مع كولومبيا، وكانت حكومته أمرت بإغلاق الحدود في فبراير شباط لعرقلة جهود من المعارضة وقتها لإدخال مساعدات للبلاد، وتسبب الإغلاق في مشكلات اقتصادية للبلدات الواقعة في المنطقة الحدودية، والتي صارت تعتمد بالأساس على المدن الكولومبية في سد احتياجاتها من السلع الأساسية والخدمات.

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