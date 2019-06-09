ملكة بريطانيا في "عربة" تجرها الجياد خلال الاحتفال بعيد ميلادها الـ93

احتفلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، بعيد ميلادها الثالث والتسعين باستعراض اليوم السبت، ما كان سبباً لدوقة ساسكس، ميغان زوجة الأمير هاري، للمشاركة في أول فعالية رسمية منذ أنجبت ابنها أرتشي الشهر الماضي.

ويحل ميلاد الملكة في 21 أبريل (نيسان)، ولكنها تخطط لاحتفالات عيد ميلادها بشكل تقليدي في يونيو (حزيران) بسبب الطقس الأكثر دفئاً، وكانت الحشود محظوظة لأن الشمس سطعت بعد هطول الأمطار صباحاً.

ووصلت الملكة إلى استعراض حرس الخيالة بالقرب من قصر باكنغهام بعربة تجرها الجياد، حيث شارك 1400 جندي في الاستعراض، ولم يحضر زوج الملكة الأمير فيليب الذي يطوي عامه الثامن والتسعين بعد غد الاثنين، ونادراً ما يظهر على الملأ منذ اعتزاله المناسبات الملكية.

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وفي وقت لاحق من اليوم تتابع الملكة برفقة أسرتها العرض الجوي لسرب السهام الحمر من شرفة القصر، حيث ابتهجت الحشود عند رؤية ميغان التي لم تشارك في أي فعاليات رسمية أقيمت بمناسبة زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لبريطانيا الأسبوع الجاري التي استمرت ثلاثة أيام، وتعتبر الممثلة السابقة منتقدة حادة لسياسات ترمب.

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