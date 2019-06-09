شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم علاج اضطراب النوم؟.. البعد عن الأجهزة الإلكترونية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى بعض الأشخاص من مشكلة إضرابات فى النوم، وهذا الأمر يتسبب فى الإصابة بالتوتر والقلق والعصبية الزائدة، نتيجة لعدم القدرة على أخذ القسط الكافى من النوم، لذا عليك التعرف على بعض الحيل التى تساهم فى التقليل من الإصابة باضطرابات النوم، وذلك وفقا لموقع "healthline"، ومنها:

- عليك التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين لأنها تساهم بشكل كبير فى عدم الخلود للنوم، وهذا الأمر يتسبب فى عدم النوم.

- ممارسة الرياضة تساهم بشكل كبير فى النوم بعمق، ولأنك بزلت مجهود أثناء ممارسة الرياضة، لذا عليك حال إصابتك باضطرابات فى النوم، ممارسة الرياضة للحصول على نوم جيد.

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اضطراب النوم

- ابتعد عن الأطعمة الدسمة، المليئة بالدهون، لأنها تعمل على تنشيط الجسم وبزل العديد من الأنشطة التى تساهم بشكل فى الإسراف فى مواعيد كنشاط المعدة في الهضم.

- قبل النوم بساعتين عليك عدم تناول الأطعمة، فهذه الحيلة تساهم بشكل كبير في الحد من الاصابة باضطربات النوم.

- عليك الاعتياد علي ابتعاد الاجهزة الإلكترونية عن مكان النوم، لانها تساهم في شعورك بالقلق والتوتر وتصيبك باضطرابات النوم.