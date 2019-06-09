شكرا لقرائتكم خبر عن شقى ومبيسكتش... إزاى تتعاملى مع طفلك لو عنده فرط حركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرط الحركة من المشاكل التى يعانى منها نسبة كبيرة من الأطفال، وفى هذه الحالة يجب أن يكون للأبوين دور مهم فى تربية الطفل ومعرفة الطرق الصحيحة للتعامل معه، لذلك يقدم ”الخليج 365” نصائح مهمة التعامل مع فرط الحركة عند الأطفال وفقا لما ذكره موقع flintobox.



فرط الحركة

1: احتواء الطفل والقرب منه والتحدث معه دائما، حتى لا يشعر بالوحدة والعدوانية، لأن طفل فرط الحركة يحتاج دائما للعطف والحب.

2: يحتاج طفل فرط الحركة لتفريغ طاقته دائما، فمن الممكن مساعدته بتوفير بيئة مناسبة له وإشغال وقته وطاقته فى رياضة تناسبه مثل الكاراتيه والسباحة.

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3: تنمية مهارات الطفل والبحث عن مواهبه مثل الرسم والغناء والتمثيل وتشجيعه على تفريغ طاقته فى الأشياء التى يحبها.

4: ابتعدى عن تجاهل أسئلة الطفل وخذى رأيه دائما فى الأمور التى تخصك حتى يشعر بأن له دور فى حياتك وتعززى ثقته بنفسه.

5: كافئى طفلك عندما يقوم بإنجاز شىء بشكل إيجابى فذلك يعزز ثقته بنفسه ويبعده عن فرط الحركة.