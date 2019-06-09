شكرا لقرائتكم خبر عن للاطمئنان على صحتك الجنسية.. هؤلاء الأشخاص عليهم الخضوع للاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساعد بعض الفحوصات قبل الزواج للاطمئنان على الصحة الجنسية، واكتشاف أى مرض يعانى منه بعض الأشخاص والالتحاق فى العلاج به، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على المرضى الذين يعانون من بعض المشاكل والخلل الجنسى نتيجة للإصابة بالمرض، وذلك وفقا لموقع "healthline".

ومرضى السكر يعد من أخطر الأمراض التى تؤثر بشكل سلبى على الصحة الجنسية لدى النساء والرجال، فالإصابة بهذا المرض دون تنظيم نسبته يتسبب فى ضعف الانتصاب لدى الرجل، وقلة الرغبة لدى النساء، فالقيام بتحاليله الدورية يقلل من مخاطره. وإصابة الرجل بدوالى الخصية قد تتسبب فى الإصابة بمشاكل فى السائل المنوى والحيونات المنوية، ويجب علاج هذه المشكلة تجنبا للتعرض لأى مشاكل صحية به، وجنسية.



مرضى يجب أن يخضعوا للكشف

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مرضى القلب قد يتطلب منهم عدم القيام بأى مجهود، لأن هذا الامر يعرض حياتهم للخطر ويجب على مريض القلب إتباع تعليمات الطبيب المعالج، مع ضرورة المتابعة الدائمة.

للنساء هل تعلمن ان الاصابة بعدم انتظام الدورة الشهرية قد تكون من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بصحة جنسية سالبة أو غير جيدة، كما أن الإصابة بتكيس المبايض يكون سبب أيضا.

هل تعلم أن إصابتك بالاكتئاب يتسبب فى انخفاض رغبتك الجنسية، كما أن تناول ادوية مضادات الاكتئاب أيضا تتسبب في هذا الأمر وتؤدى للإصابة بضعف الانتصاب.