شكرا لقرائتكم خبر عن الحر ومشاكله.. الطفح الحرارى الأبرز.. تعرف على أسبابه وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع درجات الحراراه وموجات الحر لها اثار ضاره على الصحه والجلد ومن بين هذه المشاكل الطفح الجلدى الذى يصيب البالغين والأطفال ،حسبما ذكر موقع " mayoclinic".

أسباب الاصابة بالطفح الحرارى

تحدث الإصابة بالطفح الحرارى عندما تحتجز المسام المسدودة (قنوات العرق) عرقًا تحت الجلد تتراوح الأعراض بين بثور سطحية وكتل عميقة بلون أحمر لبعض أشكال الطفح الحرارى ملمس خشن أو حكة شديدة.

عادة ما يشفى الطفح الحرارى من تلقاء نفسه قد تتطلب الأشكال الحادة من الحالة رعاية طبية ولكن الطريقة الأفضل لتخفيف الأعراض هى تبريد الجلد ومنع التعرق.

أعراض الطفح الحرارى

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تشمل اعراضه عند البالغين ظهور ثنيات الجلد عند الاحتكاك بالملابس، أما الرضع يظهر الطفح الحرارى فى العنق والكتفين والصدر كما يمكن ان يظهر فى الإبطين وثنيات المرفقين.

طرق علاج الطفح الحرارى

يمكن علاج حالات الطفح الحرارى عن طريق تبريد الجلد واجتناب التعرض للحراره وأشعه الشمس.

فى حاله ظهور اعراض شديدة التالية يجب التوجه فورا إلى الطبيب:

زيادة الألم أو التورم أو الاحمرار أو سخونة الجزء المحيط بالمنطقة المصابة

خروج الصديد

انتفاخ العقد اللّيمفاوية بالإبط أو العنق

الحمى أو القشعريرة