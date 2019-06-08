زيدان يضحي بنجمه للتعاقد مع بوجبا

كشفت تقارير صحفية عن استعداد نادي ريال مدريد الإسباني ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، للتضحية بجناحه الويلزي جاريث بيل، لضم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن زيدان مدرب ريال مدريد عرض الاستغناء عن بيل ودفع مبلغ مالي مقابل ضم بوجبا من مانشستر يونياتد في الميركاتو الصيفي.

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وأضاف المصدر "زيدان يسعى لأن يكون بوجبا صفقة ريال مدريد المقبلة بعد ضم البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي لمدة 5 سنوات".

وأشار المصدر إلى أن التعاقد مع بوجبا قد يكلف ريال مدريد دفع 130 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى أن اللاعب نفسه يتقاضى 600 ألف جنيه إسترليني راتبا أسبوعيا مع "الشياطين الحمر".

ويمتد عقد بوجبا (26 عاما) مع مانشستر يونايتد حتى صيف عام 2021، وشارك في 47 مباراة بالموسم المنقضي في كل البطولات، سجل خلالها 16 هدفا وصنع 11.