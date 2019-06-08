شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تزود تركيزك مع التقدم فى السن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التقدم فى السن يقل معدل التركيز بشكل كبير، وتزداد المشاكل المرتبطة بالذاكرة وعدم القدرة على التفكير بشكل جيد، ويحدث هذا مع الشيخوخة وكبر السن، يمكنك أن تزود تركيزك بطرق بسيطة نتعرف عليها فى السطور التالية.

وبحسب موقع share careيتيح لك التركيز الذهني قيادة السيارة بأمان أو تذكر موعد هام، لكن العديد من كبار السن يقولون إنه بمرور الوقت، يصبح التركيز أمرًا صعبًا وقد يصرف انتباههم بسهولة.

إليك طرق بسيطة تساعد على التركيز

１- الحد من الإجهاد والضغط النفسي للعقل بممارسة تمارين التأمل وتصفية الذهن 5 دقائق كل صباح ومساء.

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２- ممارسة رياضة تحبها لمدة 30 دقيقة، ثلاثة أيام في الأسبوع فهذا يساعد على تحسين التركيز وتصفية ذهنك.

３ قم بإعداد المهام التي تتطلب منك التركيز مثل القراءة أثناء تشغيل التلفزيون أو كتابة بريد إلكتروني في غرفة صاخبة حتى تتعلم التركيز.

４- تشغيل العقل باستمرار من خلال تمارين السودوكو وحل الكلمات المتقاطعة وغيرها من التمارين الذهنية.