تناول القرفة والشيكولاته الداكنه مع شرب الماء يقلل آلام الدورة الشهرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصاحب الدورة الشهرية آلام فى البطن وتقلصات مع آلام الظهر، وتلجأ الفتيات إلى تناول بعض الأدوية المسكنة لتخفيف هذا الألم نظرا للتغيرات الهرمونية التى تتعرض لها الفتاة فى هذه الفترة ويجهلون التاثير السلبى لهذه المسكنات على الجسم لذلك ينصح دائما بتناول أطعمة ومشروبات طبيعية لتقليل الألم الناتج عنها وإمداد الجسم بالفيتامينات خلال هذه الفترة حسبما ذكر موقع ."healthline" أطعمه ومشروبات تخلصك من آلام الدورة الشهرية

1- القرفة أطعمه ومشروبات تخلصك من آلام الدورة الشهرية1- القرفة تحتوى على مواد مضادة للالتهابات كما تعمل على التخلص من الآلام الناتجة عن الدورة الشهرية . 2- الشيكولاتة الداكنة

2- الشيكولاتة الداكنة تساعد على التخلص من الآلم خلال فترة الدورة الشهرية كما تعمل على افراز مادة " السيروتونين " التى تساعد على التخلص من التوتر والقلق تساعد على تهدئة الاعصاب . 3- المكسرات 3- المكسرات Advertisements تحتوى المكسرات على اوميجا 3 كما تساعد على التخلص من التقلصات فى البطن خلال فترة الدورة الشهرية . 4- الماء

4- الماء تناول كميات كبيرة من الماء يساعد على عملية الهضم، والتخلص من آلام الدورة الشهرية. 5- الافوكادو

5- الافوكادو يساعد في التخلص من انقباضات الرحم أثناء فترة الدورة الشهرية كما تعمل على تقليل الآلام الناتجة عنها . 6- الحلبة

6- الحلبة تساعد على تهدئة العضلات والتخلص من التوتروالآلم التى تحدث أثناء فترة الدورة الشهرية.

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