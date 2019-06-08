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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات مبكرة لسرطان الفم.. القرح والتكتلات منها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الفم من أنواع السرطان التى لا نسمع عنها ويحدث نتيجة تكون ورم فى بطانة الفم، قد يكون على سطح اللسان أو حواف الخدود أو سقف الفم (الحنك) أو الشفاه أو اللثة، بحسب ما ذكر موقع NHS
ويمكن أن تتطور الأورام أيضًا فى الغدد التي تنتج اللعاب، واللوزتين فى الجزء الخلفى من الفم ، وجزء من الحلق الذي يربط فمك بالبلعوم، وهذه أقل شيوعا.
أعراض سرطان الفم
تشمل أعراض سرطان الفم:
- قرحة الفم التي لا تلتئم خلال عدة أسابيع.
- كتل مستمرة في الفم أو الرقبة لا تختفي.
- رخاوة الأسنان غير المبررة .
- خدر غير مبرر أو ثابت أو شعور غريب على الشفة أو اللسان.
- في بعض الأحيان، بقع بيضاء أو حمراء على بطانة الفم أو اللسان - قد تكون هذه علامات مبكرة على الإصابة بالسرطان .
- التغييرات في طريقة الكلام .
راجع طبيبك أو طبيب الأسنان إذا لم تلتئم هذه الأعراض في غضون ثلاثة أسابيع.
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