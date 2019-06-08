فيديوجراف.. هازارد آخر المنضمين لجنة أحلام ريال مدريد‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضم البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد الإسباني قادما من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة قياسية بلغت حوالي 146 مليون يورو، شاملة المتغيرات والحوافز الإضافية. اللاعب الدولي البلجيكي حقق حلمه بعد سنوات من الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام، حيث أبدى رغبته مرارا في اللعب بقميص الفريق الملكي. وتستعرض "العين الرياضية" في الفيديوجراف التالي اللاعبين الذين حققوا أحلامهم قبل هازارد بالانضمام لصفوف الريال.

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