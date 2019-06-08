خوارزمية تحدد جرعة الكافيين المثالية

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حازم بدرالسبت 2019/6/8 07:28 مساء بتوقيت أبوظبي
الخوارزمية تضبط استهلاك الكافيين وتستفيد من مزاياه - صورة أرشيفية
صمم باحثون أداة خوارزمية تم إتاحتها على الإنترنت لتحسين استهلاك الكافيين، بما يساعد على زيادة اليقظة إلى أقصى حد، مع تجنب الاستهلاك المفرط للكافيين.
وخلال دراسة سيتم عرضها الأربعاء 12 يونيو/حزيران الجاري خلال مؤتمر الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، حول الخوارزمية المسماه بـ"2B-Alert"، وجد الباحثون أنها قللت من استهلاك الكافيين بمعدل 40%، وفي الوقت نفسه زادت من مستوى اليقظة بنسبة 40% إضافية.
وقال الباحث الرئيسي بالدراسة جاك ريفمان، دكتوراه في قسم الأبحاث العلمية في الجيش الأمريكي، في تقرير نشرته الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، أن هذه الأداة الخوارزمية كانت لخدمة أبحاث تتعلق بالجيش، لكنها متاحة الآن للجميع.
والكافيين هو المنبه الأكثر استهلاكًا على نطاق واسع لمواجهة الرغبة في النوم، وليكون أكثر آمنا وأكثر فعالية، يجب أن تستهلك الكمية المناسبة في الوقت المناسب، وهذا ما تفعله الأداة الجديدة التي تم بناؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ويدخل مستخدم تلك الأداة بيانات مثل فترات التنبيه المرغوبة، والحد الأدنى من المستوى المطلوب من اليقظة، والحد الأقصى المسموح به من تناول الكافيين يوميا، فيحصل على معلومات تلقائية حول توقيت الكافيين المثالي والجرعات اللازمة لتحقيق أقصى درجات اليقظة وأوقات هذه الجرعات.
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