النّوم ساعة واحدة إضافيّة يزيدُ خطر الإصابة بالسُّمنة ومشكلات القلب

لندن - لايف استايل
حذَّر خبراء مؤخرًا، من أنّ النّوم ولو لمدّة ساعة واحدة إضافيّة فقط، أمر قد يزيد بالفعل من خطر الإصابة بالسُّمنة ومشكلات القلب، بمقدار الثّلث.
وأظهر البحث الجديد، الذي أجراه باحثون بتمويل من المعهد القوميّ للقلب والرّئة والدّم (NHLBI)، ونشر اليوم في مجلة رعاية مرضى السّكّريّ، أنّه في مقابل كلّ ساعة تقلب عند النّوم، أو وقت النّوم، يتزايد خطر الإصابة بالسُّمنة، ارتفاع نسبة الكولسترول في الدّم، ارتفاع ضغط الدّم وارتفاع نسبة السّكّر في الدّم بنسبة تصل إلى 27 %.
اقرأ أيضا:السبكي يؤكّد أنّ شفط الدهون بـ"الفيزر" الأفضل لعلاج السمنة الموضعية
ونقلتْ صحيفة "ذا صن"، عن الدكتور نياني هوانغ، عالم الأوبئة في مستشفى بريجهام، والنّساء ببوسطن في ماساتشوستس، قوله، "أظهرتْ الكثير من الدّراسات السّابقة، أنّ هناك علاقة بين قلّة النّوم، وتزايد خطر الإصابة بالسمنة، السكري وغيرها من اضطرابات التمثيل الغذائي. لكننا لم نعلم كثيراً عن تأثير عدم الانتظام في النوم والتباين اليومي المتزايد في مدّة النّوم وتوقيته". وقد توصّل الباحثون لتلك النّتائج، بعد دراستهم 2003، رجلاً وامرأةً لمدّة تقدر في المتوسّط، بـ 6 أعوام.
قد يهمك أيضا:علماء يحدّدون بروتينًا يفرزه الكبد ويفاقم مشكلة السمنة المفرطة
أحمد السبكي يقدّم نصائح مهمة لمن أجرى عمليات السمنة
كانت هذه تفاصيل خبر النّوم ساعة واحدة إضافيّة يزيدُ خطر الإصابة بالسُّمنة ومشكلات القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.