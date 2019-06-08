تعرَّف على تاريخ زوجة نجم الأرسنال الذي لا يعرفه كثيرون

احتفل نجم أرسنال مسعود أوزيل اللاعب الألماني التركي الأصل، الجمعة، بزفافه على ملكة جمال تركيا السابقة والعارضة والممثلة الحالية أمينة غولشي، وذلك في فندق فخم على شاطئ البوسفور في مدينة اسطنبول التركية، وبهذا فإنه إذا كان النجم أوزيل مشهورًا حول العالم، فعروسته، مشهورة أيضا، ولكن بصورة مختلفة.

وولدت أمينة ونشأت في السويد، وهي من مواليد 30 أبريل 1993، وتصغر زوجها بـ4 سنوات، وينحدر والدها من تركمان العراق وتحديدا من مدينة كركوك، بينما والدتها من مدينة أزمير التركية.

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وتحمل زوجة أوزيل "26 عاما" الجنسية السويدية، لكنها مثله تركية الأصل، ونالت لقب وصيفة ملكة جمال تركيا عام 2014، ومثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال العالم في العام نفسه.

وشكلت مشاركة أمينة في مسابقة الجمال بداية انطلاقتها نحو عالم الشهرة، وفي العام التالي 2015، أدت دور البطولة في المسلسل التركي الشهير "لن أستسلم أبدا"، بحسب موقع"imdb" المختصص في الأفلام والترفيه، وترجم المسلسل للغات عدة وعرض في 11 دولة.

ويتابع حساب أمينة الموثق على "إنستغرام" نحو 2.1 مليون مستخدم، وعادة ما تحظى منشوراتها بتفاعل كبير من قبل متابعيها.

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ونشرت مطلع يونيو / حزيران الجاري صورة تجمعها مع أوزيل، قبيل حفل الزفاف، ونالت نحو نصف مليون إعجاب.

وتنشر ملكة الجمال التركية بانتظام صورا تجمعها مع أوزيل وأفراد عائلتها ومشاهير مثل الممثل الهندي شاروخ خان أو أزياء العلامات التجارية التي تروج لها.

ونشرت تعليقا على حسابها بالموقع، في سبتمبر/ أيلول 2017، هنأت فيه بحلول عيد الأضحى المبارك، وأرفقت المنشور بتصميم حمل عبارة باللغة العربية، "عيد مبارك" إضافة إلى العبارة ذاتها باللغة التركية.

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