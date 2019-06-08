شكرا لقرائتكم خبر عن تناول غذاء صحي أثناء الحمل يخفض نسبة الإصابة بمرض الاضطرابات الهضمية للطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة جديدة إلى أنه إذا تناولت النساء نظام غذائي غني بالألياف أثناء الحمل، فقد يكون أطفالهن أقل عرضة للإصابة بمرض الاضطرابات الهضمية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يسبب مرض الاضطرابات الهضمية عدم تحمل "الجلوتين"، حيث يخطئ الجهاز المناعي في التعرف على الجلوتين من القمح والشعير ويحاول محاربة الأمعاء الدقيقة ، مما يسبب الإسهال ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

ويعاني حوالي 1% من السكان من مرض المناعة الذاتية - وقد شهد ارتفاعًا حادًا في السنوات الأخيرة.

ولكن من خلال تناول الكثيرمن البروكلي والفاصوليا والفواكه والبطاطس وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف أثناء الحمل، قد تكون المرأة قادرة على المساعدة في حماية طفلها من الإصابة بمرض الاضطرابات الهضمية ، حسبما تشير الدراسة النرويجية.

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ووجدت الدراسة أنه مقابل كل 10 جرامات من النساء اللاتي يتناولن كل يوم، تنخفض مخاطر أطفالهن من الإصابة بمرض الاضطرابات الهضمية بنسبة 8%.

ولا يعني مرض الاضطرابات الهضمية فقط أن الأشخاص الذين يصابون به سيضطرون إلى قضاء بقية حياتهم وهم يتهربون من الخبز والمكرونة وأي شيء مع دقيق القمح لمنع الإسهال والغاز، بل قد يتعرضون لخطر أكبر من سرطان الغدد الليمفاوية أو سرطان الأمعاء.

وأضاف الباحثون أنه لا يوجد علاج لمرض الاضطرابات الهضمية، لكن يمكن إدارته عن طريق اتباع نظام غذائي خال من الجلوتين ، ولكن أي قليل من القمح أو الشعير يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض الاضطرابات الهضمية.