فيتامين "د" يطيل عمر مرضى السرطان

معظم الناس يحصلون على فيتامين "د" من التعرُّض لأشعة الشمس ومن الطعام

توصَّلت دراسة أمريكيّة إلى أنَّ المكمّلات الغذائيّة التي تحتوي على فيتامين "د" قد تطيل عمر المصابين بالسرطان.

ونقلت مجلة "ميديكال نيوز توداي" العلميّة عن جامعة ميشيجان الأمريكيّة أنَّ الأشخاص الذين تناولوا مكمّلات فيتامين "د" كانوا أقل عرضة للوفاة بالسرطان بنسبة 13%.

وحلل الباحثون بيانات 79 ألف مريض كان متوسط أعمارهم 67 سنة، و78% منهم إناث، وتابعوهم لمدة 4 سنوات أجروا خلالها 10 تجارب.

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ووجد الباحثون صلة مهمة بين تناول المكمّلات الغذائيّة التي تحتوي على فيتامين "د" وانخفاض خطر الوفاة بالسرطان خلال فترة المتابعة بنسبة تصل إلى 13% مقارنة بمن تناولوا أدوية أخرى، ومع ذلك، لم يكن هناك ارتباط كبير بين تناول هذه المكمّلات والوقاية من السرطان.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإنَّ السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة في جميع أنحاء العالم، وخلال عام 2018 تمَّ تسجيل نحو 18 مليون إصابة بالسرطان، وتوفي 9.6 مليون شخص بسبب المرض.

معظم الناس يحصلون على فيتامين "د" من التعرُّض لأشعة الشمس ومن الطعام، كما يتناول البعض مكمِّلات الفيتامين.



