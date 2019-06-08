المغنية دولى بارتون تكشف كيف تُواجِه الكوارث

تفكر المرأة في حال وقوع حريق هو النجاة بأسرع وقت ممكن ومن دون النظر إلى هيئتها أو ملابسها أو ما إذا كانت نظيفًا أو مرتبة أو غير ذلك، فالمهم النجاة.

وبالنسبة لأغلب النساء، فإن أول ما تفعله قبل الذهاب إلى النوم هو إزالة المكياج وربما وضع المرطب على الوجه، باعتبار ذلك أحد أسباب الحفاظ على صحة وسلامة البشرة.

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لكن بالنسبة إلى المغنية الأميركية دولي بارتون البالغة من العمر 73 عامًا، هناك أمر مهم جدًا للنجاة من مثل هذا الظرف.

وقالت بارتون "إنها تذهب إلى الفراش وهي بكامل مكياجها، تحسبًا لأي حالة من حالات الطوارئ التي قد تدفعها إلى الخروج من المنزل أو الفندق وتحسبًا لمواجهة أي رجل من رجال الطوارئ أو الإنقاذ"، مشيرة إلى أنها ينبغي أن تكون مستعدة لمثل هذه الحالات.

وأضافت بارتون قائلة "لا أحد يعرف ما إذا كانت ستتحطم الحافلة.. ولا أحد يعلم أين سيكون في الفندق عندما يشب حريقا فيه"، مضيفة "ولذلك فإنني أضع مكياجي في الليل، وأنظف وجهي في الصباح".

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بالإضافة إلى ذلك، وبسبب خشيتها على تصفيفة شعرها، فإنها لا تذهب إلى مدينة الملاهي الخاصة بها "دولي وود" في تينيسي.

وأوضحت بارتون أنَّها لا تود أن تخسر خصلة شعر أو فردة حذاء أو غير ذلك أثناء اللهو في مدينة الملاهي الخاصة بها.

وكانت بارتون اعترفت العام الماضي، بأنَّها لم تشعر أبدًا أنها جميلة عندما كانت شابة، ولذلك اتجهت إلى عمليات التجميل، وقالت "لقد فعلت ما احتاجه لبناء ثقتي بنفسي".

وكانت نجمة الغناء الريفي الأميركية قد تزوجت من كارل دين على مدى أكثر من 50 عامًا ، وجاء زواجهما بعد نحو عامين على أول لقاء بينهما في العام 1964، عندما كان عمرها 18 فيما كان عمره 21 عامًا، واعتبرت أنه "حب من النظرة الأولى".

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