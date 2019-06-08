علماء يؤكدون أن "بكتيريا الفم" تُسبب "السكتات الدماغية"

تساعد نظافة الفم على منع السكتة الدماغية هذا ما اقترحه العلماء بعد العثور على آثار الحمض النووي من البكتيريا الموجودة بالفم في عينات من جلطات الدم التي تسببت في السكتات الدماغية، حسبما أكد موقع " medicalnewstoday".

اقرأ ايضا:جامعة روسية تكشف عن العوامل المسببة لـ"السكتة الدماغية"

وقام باحثون من جامعة تامبيري في فنلندا بتحليل عينات الجلطات من 75 شخصًا تلقوا علاجًا طارئًا من السكتة الدماغية عندما حضروا وحدة السكتة الدماغية الحادة في مستشفى جامعة تامبيري، حيث خضع المرضى لمضادات التجلط لإزالة الجلطات الدموية عن طريق القسطرة التي تتم عبر الشرايين،عندما قاموا بتحليل جلطات الدم التي تم أخذ عينات منها بهذه الطريقة وجد الباحثون أن 79٪ منهم يحملون الحمض النووي من البكتيريا الشائعة عن طريق الفم وكانت معظم أنواع البكتيريا من نوع التهاب العقدية، والتي تنتمي إلى مجموعة يطلق عليها العلماء العقديات.

كانت مستويات البكتيريا عن طريق الفم أعلى بكثير في عينات تجلط الدم ما كانت عليه في العينات الأخرى التي أخذها الجراحون من نفس المرضى.

Advertisements

لقد وجد هذا البحث بالفعل أن جلطات الدم التي تسببت في نوبات قلبية وتمدد الأوعية الدموية في المخ والجلطات في الأوردة والشرايين في الساق تحتوي على بكتيريا عن طريق الفم خاصة العقديات العقدية وقد أظهرت أيضًا أن هذه البكتيريا يمكن أن تسبب التهاب الشغاف المعدي وهو نوع من أنواع التهاب القلب.

قد يهمك أيضا:كيفية تحديد إصابة شخص بسكتة دماغية وما عليك لتساعده

تعرف على كيفية تشخيص الإصابة بالسكتة الدماغية