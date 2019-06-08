شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مستوى السكر الطبيعي عند الأطفال والنسبة التي تسبب الإغماء ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تتأثر مستويات السكر في الدم بعوامل مختلفة، بما في ذلك مقدار النشاط، ومحتوى الطعام المستهلك والمدة التي قضاها منذ الأكل أو النشاط.

يمكن أن يؤدى الكثير من النشاط إلى انخفاض مستويات الجلوكوز وتناول الأطعمة التي تحتوي على عدد كبير من الكربوهيدرات يمكن أيضا أن يرفع مستويات السكر في الدم، وبالنسبة لمعظم الناس، سوف ينتج البنكرياس هرمون الأنسولين لتحقيق التوازن في مستويات السكر في الدم.



مستويات السكر الطبيعية للطفل

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وفقًا لمايو كلينك، تنخفض مستويات السكر في الدم لدى الأطفال ما بين 100 و 200 ملج / ديسيلتر ، بمعدل يتراوح بين 70 إلى 90 ملج / ديسيلتر، يمكن أن يكون مستوى السكر في الدم خارج هذه الكميات مؤشرًا على مرض السكر، مستويات الجلوكوز التي تقل عن 60 ملج / ديسيلتر قد تسبب الإغماء والارتباك والموت.

بالنسبة للطفل المصاب بالنوع الأول من السكر، فإن البنكرياس لا ينتج الأنسولين، وبدون الأنسولين سوف تستمر مستويات السكر في الدم في الارتفاع، وإذا كان مستوى السكر في الدم لدى الشخص مرتفعًا للغاية، فسيكون عرضة لخطرالإصابة بالحماض الكيتوني، مما قد يؤدي إلى غيبوبة.