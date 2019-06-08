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شكرا لقرائتكم خبر عن سعال مستمر ومش راضى يخف.. اعرفى ازى تعالجى طفلك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سعال وتعب طول الليل، من المشاكل الصحية التى يعانى منها الاطفال دائما خصوصا أثناء الليل، فقد يكون السعال بسبب نزلات البرد والانفلونزا أو نتيجة لحساسية الشديدة وغيرها، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك طرق طبيعية للتخلص من سعال الأطفال ومنها.
1: العسل الابيض من أهم المواد التى تعمل على علاج السعال نظرا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز التنفسى والرئتين وتهدئة الكحة، وذلك عن طريق تناول معلقة عسل صباحا كل يوم.
3: شاى الزنجبيل ، يحتوى على نسبة عالية من المواد المضاد للأكسدة الالتهاب وتحد من السعال المزمن، وذلك عن طريق تناول كوب الزنجبيل مع العسل الأبيض.
4: شاى الزعتر والقرنفل يحتوى على خصائص مضادة للميكروبات والجراثيم ويعالج السعال ونزلات البرد والأنفلونزا.
5: مشروب ورق الجوافة، يحتوى على كمية عالية من الفيتامينات التى تعمل على تهدئة السعال وعلاج مشاكل الجهاز التنفسى والرئتين.
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