شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتشوف أضواء بتظهر وتختفى.. أنت مصاب بصداع شبكية العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخلط كثير من الناس بين أنواع الصداع المختلفة، ومن بين أكثر أنواع الصداع التى لا يعرفها الكثيرون صداع شبكية العين فى هذا التقرير نتعرف على علامات الإصابة به، وفقا لموقعNHS

وصداع شبكية العين (الصداع النصفي البصري) هو حالة تسبب نوبات قصيرة من العمى أو مشاكل بصرية مثل الأضواء الساطعة في عين واحدة وقد تكون هذه النوبات مخيفة ، لكنها في معظم الحالات غير ضارة وقصيرة الأجل ، ويعود البصر إلى طبيعته بعد ذلك.

يصاب بعض الأشخاص بالصداع النصفي الشبكي كل بضعة أشهر وتختلف فى حدتها.

ومن أعراض صداع شبكية العين ما يلى:

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- فقدان جزئي أو كلي للرؤية في عين واحدة - يستمر هذا عادة من 10 إلى 20 دقيقة قبل أن تعود الرؤية تدريجياً.

- صداع - قد يحدث هذا قبل أو أثناء أو بعد مشكلة الرؤية.

- من غير المعتاد أن تستمر حلقة فقدان البصر لمدة تزيد عن ساعة. تتأثر العين نفسها في كل مرة في جميع الحالات تقريبا.

- قد تصبح الرؤية غير واضحة أو باهتة ، أو قد تكون هناك ومضات من الضوء، يرى بعض الأشخاص نمطًا يشبه الفسيفساء من البقع الفارغة، والتي

تتسع لتسبب فقدًا تامًا للرؤية.