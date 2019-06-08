شكرا لقرائتكم خبر عن لو المقاس مش مضبوط..اعرف تأثير حذائك على قدميك وساقيك ومفاصلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختيار الحذاء المناسب أمر مهم للحفاظ على صحة مفاصلك وقدمك وساقيك، فى هذا التقرير نتعرف على تأثير اختيار الحذاء المناسب على صحة المفاصل والساقين وفقا لموقع health.

إ-ذا كان حذائك ضيق جدًا أو واسع جدًا أو غير مريح بدرجة كافية، فقد يؤدي نشاطك البدني إلى الضغط على قدميك والكاحلين والساقين السفلية والمفاصل الأخرى، هذا الضغط المستمر قد يسهم في الألم والإصابات.

يمكن أن يساهم الاختيار السيء للأحذية في الإصابات الرياضية الشائعة مثل ألم أسفل الظهر، هذه الإصابات قد تحد بشكل كبير من نشاطك أو توقفه.

ما يمكن أن يحدث عند ارتداء الأحذية غير المناسب :

يمكن زيادة فرصة الإصابة إذا لم يتم تصميم حذائك لنشاطك، أو الظروف، أو تناسب كتلة جسمك .

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يمكن أن يؤدي ارتداء الحذاء الخطأ إلى تفاقم المشكلات الحالية مثل الألم أو التهاب المفاصل في الركبتين أو الكاحلين أو القدمين.





الأحذية غير المناسبة يمكن أن تسبب التوتر والألم لعظامك والمفاصل، والأنسجة الرخوة التي تدعمها.

يمكن أن يكون لحذائك تأثيركبيرعلى الطريقة التي تمشي بها، أو مشيتك.

الحذاء المناسب يمكن أن يساعد في منع أو تخفيف أو القضاء على آلام القدم و لنقص الألم تأثيرًا كبيرًا على مدى سهولة التحرك.