شكرا لقرائتكم خبر عن الأطعمة المصنعة تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والان مع التفاصيل

كشفت دراستان كبيرتان عن أن الذين يتناولون الكثير من الأطعمة المُصنعة يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والموت المبكر، وفقا للعين الإخبارية.

وغالبا ما تكون نسبة السكر والدهون والسعرات الحرارية الفارغة من أي قيمة غذائية أكبر في هذه الأطعمة التي يرتبط تناول الكثير منها منذ وقت طويل بزيادة خطر الإصابة بمشكلات صحية مختلفة قد تؤدي لأمراض القلب أو البدانة وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسرطان والاكتئاب.

وتقدم الدراستان اللتان نشرتا في الدورية الطبية البريطانية "بي.إم.جيه" دليلاً جديداً على المخاطر الصحية للأطعمة المُصنعة.

وربطت إحداهما تناول أكثر من 4 حصص يومياً من هذه الأغذية بزيادة نسبتها 62% لخطر الوفاة المبكرة، فيما ربطت الأخرى كل زيادة مقدارها 10 نقاط مئوية في الحصة الغذائية المكونة من هذه الأغذية بزيادة قدرها 10% في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال مارك لورنس، أستاذ الصحة العامة والتغذية في جامعة ديكين في جيلونج بأستراليا وكاتب مقال افتتاحي مصاحب للدراستين، إن من المحتمل أن يكون هناك دور للإضافات الكيماوية والمعالجة الصناعية التي تغير الهيكل الخلوي للطعام.

وأضاف: "بعبارة أخرى، لا يتعلق الأمر فقط بوجود ما يوصف بالعناصر الغذائية الخطيرة مثل الصوديوم والدهون المشبعة".

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وقامت الدراسة المتعلقة بالعلاقة بين الأغذية المصنعة والوفاة بمسح كل عامين للعادات الغذائية لنحو 20 ألف شخص معظمهم في إسبانيا وتتراوح أعمارهم بين 20 و91 عاماً بين عامي 1999 و2014، وتوفي 335 شخصاً خلال تلك الفترة.

ووجدت أن الذين تناولوا كميات أكبر من الطعام المصنع، أي أكثر من 5 حصص يوميا في المتوسط، يميلون للبدانة ومن المدخنين ومحبي الوجبات الخفيفة بشكل متكرر ومن المعتادين على مشاهدة التلفزيون وتزيد بينهم حالات الإصابة بالسرطان وداء السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول والاكتئاب.

أما الدراسة الخاصة بالعلاقة بين الطعام المُصنع وأمراض القلب والأوعية الدموية، فشملت مسحاً لـ6 أنظمة غذائية لنحو 105 آلاف بالغ في فرنسا.

وتتبع الباحثون المشاركين لنحو 5 سنوات في المتوسط منذ كانت أعمارهم 43 عاماً.

وخلال الدراسة حدثت 1409 مشاكل صحية تتعلق بالقلب والأوعية الدموية للمرة الأولى مثل الأزمات القلبية والجلطات.

وقالت ماريا بيس راسترولو من جامعة نافارا وكبيرة الباحثين في هذه الدراسة: "الاستهلاك المتكرر للأغذية فائقة التصنيع مرتبط بضعف الصحة وزيادة حالات الوفاة"، مضيفة: "لا نعلم ما إذا كان بعضها أسوأ من الآخر".