المرأة الحامل تحتاج إلى العناية الخاصة بصحتها وتغذيتها، خاصة خلال الأشهر الأولى من الحمل، لأن تغذيتها وصحتها تنعكسان على صحة الجنين، وهناك أنواع من الأطعمة التي تضر المرأة الحامل نتعرف عليها فيما يلي، وأيضا على الأشياء التي يجب أن تتجنبها المرأة الحامل خلال الشهور الأولى من الحمل.

أطعمة تضر المرأة الحامل:

1. اللحوم المصنعة

تعد اللحوم المصنعة من الأطعمة الممنوعة والتي تضر المرأة خلال فترة الحمل، وهذا لأنها تكون عبارة عن لحوم غير ناضجة، ومن أمثلتها البسطرمة واللانشون والروست بيف والبرجر والهوت دوج، والتي قد تحتوي على الفيروسات والجراثيم التي من الممكن أن تضر بصحة الحامل والجنين.

2. الإفراط في تناول الأسماك

الأسماك مفيدة بشكل عام لمحتواها من البروتين والأوميجا 3، ولكن على الحامل التقليل من تناول الأسماك في الشهور الأولى من الحمل، وهذا لأن الأسماك تحتوي أيضا على نسبة عالية من الزئبق، الذي يؤثر على نمو الجهاز العصبي لدى الجنين.

3. البيض النيئ

يعد تناول البيض النيئ للمرأة الحامل من الأطعمة المضرة، إذ إنه يحتوي على أنواع من البكتيريا ومنها السالمونيلا والتي قد تضر بالجنين، ويتواجد البيض النيئ في أنواع من الكعك والكوكيز.

4. المخللات

تحتوي المخللات على نسبة عالية جدا من الأملاح، والتي من الممكن أن تضر بالمرأة أثناء الحمل، حيث إنها قد تصيبها بتسمم الحمل، لهذا يجب التقليل من تناول الأملاح خلال فترة الحمل.

5. الكافيين

عليكِ بتجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين خلال فترة الحمل، ومنها القهوة والشاي والمشروبات الغازية، والتي لها تأثير على نمو الجهاز العصبي للجنين.

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6. الأعشاب

من المهم الحرص على التقليل من تناول الأعشاب مثل القرفة والنعناع والحلبة، والتي تعد من منشطات الرحم والتي قد تتسبب في الإصابة بالإجهاض وخاصة في الشهور الأولى.

الفواكه التي تضر الحامل:

1. الخوخ

يحتوي الخوخ على نسبة عالية من الكاروتين، والذي يتم تحويله داخل الجسم إلى فيتامين أ، إلى جانب أنه يحتوي على عناصر غذائية أخرى منها البروتين والحديد والفسفور والبوتاسيوم، والذي قد تسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم، ما قد يتسبب للمرأة الحامل في الطفح الجلدي.

2. الأناناس

الأناناس من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من البروميلين، والذي من الممكن أن يتسبب في ترقق عنق الرحم والذي قد يتسبب في الولادة المبكرة أو الإجهاض.

3. البابايا

البابايا من الفواكه التي تحتوي على مادة اللاتكس، والتي تتسبب في تقلصات الرحم، مما يؤدي إلى التعرض لخطر الإجهاض.

الممنوع على الحامل في الشهور الأولى:

1. التوتر والقلق

الشعور المستمر بالتوتر والقلق قد يعرض المرأة الحامل إلى المخاطر الصحية، والتي قد ينتج عنها التعرض إلى الإجهاض، ولهذا يجب الابتعاد عن التوتر والضغط العصبي بقدر الإمكان.

2. قلة النوم

تعد قلة النوم من الأشياء التي يجب أن تتجنبها الحامل في الشهور الأولى، والتي من الممكن أن تؤثر على الجنين ونموه خلال فترة الحمل، حيث إن النوم الجيد يساعد على إمداد الجنين بالأكسجين، والذي يصل إليه عبر المشيمة، أما قلة النوم فقد تعرض الجنين إلى الاضطرابات القلبية، ولهذا يجب الحرص على النوم المنتظم والجيد.

3. الملابس الضيقة

على المرأة عدم ارتداء الملابس الضيقة أثناء الحمل، وهذا لأنها قد تتسبب في التقليل من حركة الدورة الدموية، كما أن الملابس الضيقة على منطقة البطن تؤدي إلى الإصابة بالحموضة.

4. المجهود الزائد

بذل المجهود بشكل كبير وحمل الأشياء الثقيلة يعرض المرأة الحامل إلى الكثير من المخاطر لها وللجنين، وهذا لأنه يتسبب في الضغط على الأوعية الدموية، مما قد يعرض المرأة إلى الإجهاض.