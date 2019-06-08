مفاجأة .. الدجاج واللحوم البيضاء الأخرى تضرّ القلب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجد باحثون في الولايات المتحدة أن تناول الدجاج واللحوم البيضاء الأخرى قد يضر بعضلة القلب كما النظام الغذائي الغني باللحوم الحمراء كاللحم البقري ولحم الضأن.

وبات يُنظَر إلى اللحوم الحمراء بمنظور سلبي خلال السنوات الأخيرة بعدما أظهرت إحدى الدراسات الكبرى عام 2012 أن نسبة الدهون المشبعة العالية التي تحتويها تلك اللحوم تزيد من خطر الوفاة بشكل مبكر، فضلاً عن تلك الدراسة الأخرى التي أجريت عام 2015 واعتبرت اللحوم الحمراء مسببًا محتملاً للسرطان.

بينما كان يُنظَر للحوم البيضاء باعتبارها بديلاً صحيًا ومنزوع الدهن، وهو ما أدى لحدوث زيادة بمعدل استهلاك الدواجن، وتناقص بمبيعات البرغر وشرائح اللحم السميكة.

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لكن جاءت تلك الدراسة الجديدة التي أجراها فريق بحثي من جامعة كاليفورنيا بسان دييغو لتؤكد أن اللحوم الحمراء والبيضاء ترفع مستويات الكولسترول "السيئ" في الدم بقياسات متساوية؛ ما يزيد خطر الإصابة في الأخير بأمراض القلب.

ونقلت صحيفة الدايلي ميل عن البروفيسور رونالد كروس، الباحث البارز بالدراسة، قوله :"حين خططنا لتلك الدراسة، توقعنا أن يكون للحم الأحمر تأثير ضار على مستويات الكولسترول بالدم بشكل أكبر من اللحم الأبيض، لكننا اكتشفنا أن تأثيراتهما على الكولسترول تتطابق حين تكون مستويات الدهون المشبعة متكافئة".