شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامين "د" يطيل عُمر مرضى السرطان والان مع التفاصيل

قالت نتائج دراسة جديدة إن تناول مكملات فيتامين "د" قد يطيل عُمر المصابين بالسرطان. ووجد فريق البحث أن مخاطر الوفاة بسبب السرطان تقل بنسبة 13 بالمائة لدى المرضى الذين تناولوا مكملات فيتامين "د". وتتسق هذه النتئجة مع ما توصلت إليه دراسة سابقة عن دور فيتامين "د" الوقائي من الأورام الخبيثة.

وأظهرت الدراسة التي أجريت في جامعة ميتشغان أن مكملات فيتامين "د" تطيل عُمر المصابين بالسرطان بمعدل 3 سنوات أكثر مقارنة بالمرضى الذين لم يكن الفيتامين ضمن علاجهم.

وعُرضت نتائج الدراسة مؤخراً ضمن أعمال مؤتمر الجمعية الأمريكية للسرطان الذي انعقد في شيكاغو، ونُشرت في "جورنال أوف كلينيكال أونكولوجي"، وفقا لموقع 24.

وتفيد تقارير منظمة الصحة العالمية بأن 18.1 مليون شخص أصيبوا بالسرطان عام 2018 حول العالم، وأن 9.6 مليون شخص فقوا حياتهم بسبب هذا المرض.