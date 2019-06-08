شكرا لقرائتكم خبر عن تشعر بالصداع عند الاستيقاظ من النوم.. اعرف الأسباب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يشعر بعض الأشخاص عند الاستيقاظ من النوم بالصداع، ما يتسبب فى شعوره بالتعب والتوتر وعدم القدرة على ممارسة أى من مهامه اليومية، الأمر الذى يعود لأسباب مختلفة نتعرف عليها فى السطور المقبلة، وفقًا لما ذكره موقع "healthline".

اسباب الصداع عند الاستيقاظ من النوم:

تعود الإصابة بالصداع عند الإستيقاظ من النوم، إلى عدة أسباب، وهى :

- الصداع النصفي .

- الصداع العنقودي.

- صداع التوتر.





- الإفراط فى تناول دواء الصداع.

- الأرق.

- الاكتئاب أو القلق.

- الشخير أو توقف التنفس لثوانى أثناء النوم.

- جز الأسنان .

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- توتر العضلات.





-استخدام وضعية خاطئة أثناء النوم.

- تعاطي المخدرات أو الكحول.

علاج الصداع عند الاستيقاظ من النوم:

يحدد الطبيب سبب الصداع، لوصف الدواء المناسب مع وضع خطة علاجية له، والتى تشمل الآتى:

- الحصول على قسط كاف من النوم .

- تحديد مواعيد منتظمة للنوم.

- النوم في غرفة هادئة بعيدة عن الضجيج.

- تقليل استخدام الموبايل قبل النوم.