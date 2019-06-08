شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن تتنبأ بإصابتك بأزمة قلبية قبل حدوثها بفترة.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بنوبة قلبية ينتج عنها موت خلايا القلب وتصل البروتينات الموجودة فيها إلى داخل الدم وتساعد هذه الظاهرة في تشخيص حصول نوبة قلبية، والبروتينان اللذان يتم فحص مستواهما في الدم هما الـCPK والتروبونين وهو من أهم إنزيمات القلب من عائلة البروتينات الموجودة في ألياف العضلات الهيكلية وعضلة القلب، وتتسبب في تقلص هذه العضلات.

ويقيس فحص تروبونين القلب مستوى البروتين المحدد في الدم للمساعدة في الكشف عن إصابة القلب، حسبما ذكر موقع"webmed".

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"التربونين القلبى" أفضل المؤشرات الحيوية لتحديد ما إذا كان هناك تلف فى القلب أم لا؟، حيث ثبت أن ما يصل إلى 80٪ من المرضى الذين أصيبوا بأزمات قلبية، يظهر مستوى مرتفع من تروبونين القلب فى الدم، قبل إصابتهم بالأزمة فى غضون من 2 إلى 3 ساعات قبل زيارته غرفة الطوارئ.

ولكن بالرغم من أن التروبونين التى يتم تحريرها عند تلف خلايا القلب، هى العلامة الأكثر حساسية ومحددة للإصابات الخطيرة فى القلب، هل يمكن أن يعد أيضا مؤشرا مبكرا لمثل هذه الإصابة؟

كان هناك أمل فى وجود ابتكار مجموعة من الفحوصات الجديدة التى تهدف إلى قياس التروبونين، ومجموعة أخرى من المنبهات، اعتمدت على أنه إذا لم يتمكنوا من قياس كميات ضئيلة من التروبونين فى الأشخاص الأصحاء، يمكن الكشف عن التغييرات فى مستواه مع مرور الوقت، والتحذير من فشل القلب فى وقت مبكر، فعندما يكون هناك متسع من الوقت يمكن أن يتم العلاج.