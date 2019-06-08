شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا» تعتزم فتح محطة الفضاء الدولية للسياح في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ستسمح وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» للسياح بزيارة محطة الفضاء الدولية بداية من عام 2020، وبسعر 35 ألف دولار لليلة الواحدة.

وذكرت «ناسا» أنها ستفتح المحطة التي تدور حول الأرض للسياحة والنشاطات التجارية الأخرى، وفقًا لموقع «بي بي سي عربي».

وكشف نائب مدير الوكالة، روبن جيتنز، أن الوكالة ستنظم رحلتين فضائيتين قصيرتين بتمويل خاص في العام.

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وقال المدير المالي للمحطة، جيف ديويت، في نيويورك: «ناسا ستفتح أبوابها للأنشطة التجارية والتسويق، وهو مجال لم نقتحمه من قبل».

أعلنت «ناسا» أنها ستسمح لرواد الفضاء من القطاع الخاص بالسفر إلى المحطة الدولية لمدة 30 يوما على متن مركبات فضائية أمريكية.

وقالت إنها ستكلف شركة تجارية خاصة بتحديد تشكيلة طاقم رواد الفضاء والتحقق من جاهزيتهم الصحية وتدريبهم.

وأعلنت الوكالة في الفترة الأخيرة عزمها على العودة إلى القمر بحلول 2024، وأنها ستأخذ أول امرأة وأول شخص إلى هناك منذ عقود.