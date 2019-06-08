شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر المرتفع.. ممارسة الرياضة وتناول وجبات بروتين تخفض نسبته بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يكون معدل السكر في الدم مرتفعًا جدًا، يمكن أن يؤدي إعطاء الأنسولين سريع المفعول إلى خفض نسبة السكر في الدم بشكل أسرع وممارسة الرياضة يمكن أن تساعد أيضًا في خفض نسبة السكر في الدم، حسبما ذكر موقع " healthline".

نصائح لخفض نسبة السكر في الدم

إذا كانت مستويات السكر في الدم مرتفعة، فهناك عدة طرق يمكنك استخدامها لخفض نسبة السكر في الدم بسرعة:

إدارة الأنسولين

تحدث إلى طبيبك حول مقدار الأنسولين سريع المفعول الذي يجب أن تتناوله عندما يكون نسبة السكر في الدم مرتفعة فحص نسبة السكر في الدم حوالي 15 إلى 30 دقيقة بعد إعطاء الأنسولين للتأكد من انخفاض نسبة السكر في الدم وأنها ليست منخفضة للغاية.

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النشاط البدني يؤدي إلى طلب الجسم من الجلوكوز للحصول على الطاقة نتيجة لذلك، تقوم الخلايا بتوصيل الجلوكوز إلى العضلات، وعادة ما تنخفض مستويات السكر في الدم. سيتعين عليك ممارسة تمرينات قلبك تضخ بشكل أسرع من المعتاد على سبيل المثال، يمكنك المشي للتمرين، ولكن يجب أن يكون بمعدل سريع بما فيه الكفاية.

شرب الماء

قد يساعد شرب الماء جسمك على إطلاق المزيد من البول وبالتالي نسبة الجلوكوز في الدم ومع ذلك يجب ألا تشرب كميات كبيرة من الماء إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب أو الكلى.

تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين

على الرغم من أنه قد يبدو من الغريب تناول الطعام لخفض نسبة السكر في الدم إلا أن الأطعمة الغنية بالبروتين يمكن أن تساعد في استقرار نسبة السكر في الدم من المهم أن يحتوي الطعام على نسبة عالية من البروتين وليس في الكربوهيدرات وتشمل الأمثلة حفنة من اللوز أو قطعة من الديك الرومي لاحظ أن هذه الطريقة لن تخفض نسبة السكر في الدم بنفس سرعة إنسولين.