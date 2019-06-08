حرق الدهون في يومين باتباع رجيم عطلة نهاية الاسبوع السريع

تكثر طرق حرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم مثل البطن والذارعين والخاصرتين والأرداف. لكن معظمها متعب ويتطلب وقتاً طويلاً قبل ان يؤدي الى النتيجة المطلوبة. ولهذا ينصح باتباع طرق ذكية واكثر فعالية لخسارة الوزن وحرق الدهون ومنها رجيم عطلة نهاية الاسبوع.

حرق الدهون برجيم عطلة نهاية الأسبوع

يمكن حرق الدهون باتباع رجيم لمدة يومين فقط اسبوعياً. ويطلق عليه اسم حمية نهاية الأسبوع. ويجب خلال اتباعه الانتباه إلى عدد السعرات الحرارية التي يتم استهلاكها من اجل نحت الجسم. وفي هذه الحالة يجب الاكتفاء بـ1400 سعرة يومياً على ان يتم تناول اطعمة غنية بالبروتينات التي تساعد على الشعور بالشبع مثل اللحوم والأسماك اضافة إلى تلك التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف ومنها الخضار والخبز الكامل. والى جانب حرق الدهون من الممكن ان تتم خسارة 500 غ الى كيلوغرام واحد أسبوعياً.

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طريقة حرق الدهون برجيم عطلة نهاية الأسبوع

ليتم حرق الدهون بطريقة صحيحة من خلال رجيم نهاية الأسبوع ينصح باتباع برنامج محدد.

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الجمعة

عند الاستيقاظ من النوم يتم شرب كوب من الماء الدافئ مع عصير حبة ليمون.

الفطور: كوب من القهوة او الشاي خال من السكر، قطعة من الخبز الكامل مع طبقة رقيقة جداً من الزبدة، قطعة صغيرة من الجبنة البيضاء الخالية من الدسم.

الغداء: فجل حسب الرغبة مع قطعة ستيك مشوي مع الاعشاب والخضار المشوية وقطعة من الخبز الكامل وحبة من النكتارين.

وجبة خفيفة: اعواد جزر مبشور بكمية غير محددة.

العشاء: طبق بلح البحر المفيد لحرق الدهون في يومين

المقادير

- كيلوغرام ونصف من بلح البحر

- كمية كافية من الماء

- 100 غ من صدر الدجاج

- بصلة مفرومة

- غصن زعتر اخضر

- 500 غ من الذرة

- القليل من الملح والفلفل

- مرق دجاج سائل

- 100 ملل من الكريما قليلة الدسم

- ملعقة طعام من الطحين



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الخطوات

1 يتم تنظيف وسلق بلح البحر ووضع القطع جانباً مع الاحتفاظ بماء السلق.

2 يقطع لحم صدر دجاج ويوضع في وعاء يحتوي على الماء المغلي لمدة دقيقتين ثم يشوى.

3 يسكب ماء سلق بلح البحر في وعاء ويضاف اليه صدر الدجاج المشوي مع البصل والذرة والملح والزعتر الاخضر والفلفل ومرق الدجاج.

4 يترك المزيج على النار حتى تنضج الذرة.

5 في هذه الأثناء يمزج الحليب مع الكريما والطحين في وعاء. يضاف مرق الدجاج ويترك الخليط على النار لبضع دقائق مع التحريك ثم يضاف خليط بلح البحر بعد تصفية الماء.

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السبت

بعد الاستيقاظ من النوم يتم شرب كوب من الماء الدافئ مع عصير حبة ليمون.

الفطور: كوب من القهوة او الشاي خال من السكر مع كوب من الفواكه المجففة وملعقة طعام من العسل وربع كوب من الحليب منزوع الدسم.

الغداء: نصف حبة من الغريب فروت، ملعقة طعام من السكر، طبق سلمون مشوي مع الخضار، قطعة من الخبز الكامل، حبة تفاح.

وجبة خفيفة: قبضة من اللوز او حبة فواكه.

العشاء: طبق الدجاج مع الشعيرية الذي يحتوي على مكونات فعالة في حرق الدهون.

المقادير

-200 غ من الشعيرية

- قطعتان من الدجاج

- حبتا جزر

- غصنان من الكرفس

- حبتا بصل

- 15 سنتل من الخل الأبيض

- ليتران من الماء

- ملح وفلفل

- ملعقة طعام من الكمون

- 3 ملاعق طعام من زيت نباتي

- مرق دجاج.

الخطوات

1 تفرم حبتا البصل ويقشر الجزر وينظف الكرفس وتقطع الخضار إلى مكعبات.

2 يوضع الزيت في مقلاة على النار وتضاف الخضار مع رشة ملح.

3 يضاف الدجاج والماء والخل والمرق والكمون ويترك الخليط حتى يغلي لمدة 15 دقيقة.

4 تضاف بذور الشعير ويترك الطبق مجدداً على النار لمدة 30 دقيقة.

نصائح لحرق الدهون مع رجيم عطلة نهاية الأسبوع

لتتم خسارة الوزن وحرق الدهون بفعالية وسهولة ينصح اثناء اتباع هذا الرجيم بشرب 4 أكواب من الماء و4 اكواب من الشاي الاخضر الخالي من السكر يومياً. فهذا يرطب الجسم ويحد من الرغبة في تناول الطعام.

والأفضل ايضاً ممارسة رياضة المشي او ركوب الدراجة الهوائية فهذا يسرّع عملية حرق الدهون في يومين فقط.



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