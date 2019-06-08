شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس هيحميك من السرطان.. 5 فوائد للخوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى الخوخ على العديد من العناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الإنسان من فيتامينات ومعادن وغيرها، والتى تمد الجسم بفوائد صحية عديدة، منها الحفاظ على الجهاز الهضمى وصحة القلب وغيرها من الفوائد التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقًا لما ذكره موقع" healthline ".

فوائد الخوخ على الإنسان: الحفاظ على الجهاز الهضمى

يحتوى الخوخ على الألياف القابلة للذوبان ما يساعد على هضم الطعام، ويحافظ على الجهاز الهضمى، ويقلل من الإصابة بالإمساك وتقليل الالتهاب وتحسين أعراض الاضطرابات الهضمية مثل مرض كرون والقولون العصبي.





الحفاظ على صحة القلب

يساعد تناول الخوخ فى الحفاظ على صحة القلب، من خلال تقليل من ارتفاع ضغط الدم وخفض مستويات الكولسترول الضار.

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الحفاظ على البشرة

يساعد الخوخ على تحسين نسيج الجلد ومنع الأضرار الناتجة من كثرة التعرض لأشعة فوق البنفسجية.





الوقاية من السرطان

يحتوى الخوخ على مركبات نباتية مفيدة قد توفر بعض الحماية ضد أنواع السرطان المختلفة، حيث يحتوى على مضادات الأكسدة التى تحد من نمو الخلايا السرطانية.

الحساسية

يساعد الخوخ فى تقليل أعراض الحساسية، وذلك من خلال إطلاق الهستامين، أو المواد الكيميائية التي يصنعها نظام المناعة، للمساعدة فى تخلص الجسم من مسببات الحساسية، وكذلك تقليل أعراضها من سعال وعطس.