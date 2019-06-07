"الكعب العالي" يثير الجدل في اليابان والحكومة تتدخل

كان ارتداء السيدات للأحذية ذات الكعب العالي، محل نقاش في اليابان في الأسابيع الأخيرة، مما دفع الحكومة إلى التدخل والتعليق على الأمر.

ودافع وزير الصحة والعمل الياباني عن أرباب العمل الذين يطلبون من الموظفات لديهم انتعال الكعب العالي أثناء الوجود في المكاتب، وفقما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وجاء تصريح الوزير تاكومي نيموتو ردا على عريضة قدمتها مجموعة من النساء إلى وزارة العمل، الثلاثاء، طالبن فيها بتدخل الحكومة اليابانية للضغط على أرباب العمل لوضع حد لارتداء أحذية ذات كعب عال.

وقال نيموتو أمام لجنة تشريعية، الأربعاء: "إن هذا الأمر (ارتداء الكعب العالي) مقبول اجتماعيا. إنه شيء ضروري ومناسب من الناحية المهنية".

وأطلق الحملة ضد إلزام النساء انتعال الكعوب العالية خلال العمل، الممثل والكاتب المستقل يومي أسهيكاوا، تحت اسم "KuToo"، على غرار حملة "MeToo" العالمية ضد الاعتداءات الجنسية.

ونالت الحملة دعم عشرات الآلاف عبر الإنترنت، وأصبحت حديث الرأي العام في اليابان، لا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي التي ضجت بالتعليق على كلام الوزير.

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ويقول شبان يابانيون إن ارتداء الكعب العالي في اليابان أمرا شبه ملزم لمن يريد العمل، لدى العديد من الشركات.

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