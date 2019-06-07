رضيعة أميركية تمضي دقائقها الأولى على كأس بطولة ستانلي

يفعل أي إنسان أمورا غربية عندما يعشق رياضة من الرياضات المختلفة، وفي الولايات المتحدة قررت أم تعشق رياضة الهوكي وضع رضيعتها على كأس بطولة ستانلي لدقائق ليكون هذا الأمر أول ما تقوم به الرضيعة في حياتها.

وعرضت قناة "يورو نيوز" فيديو يعرض مشاهد وضع الطفلة الرضيعة على كأس ستانلي، إذ حطمت هذه الطفلة رقما قياسيا قديما، حيث تم وضعها على الكأس بعد 20 دقيقة من ولادتها في حين كان الرقم القياسي السابق مسجلا بنصف ساعة بعد الولادة.

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يذكر أن وضع الرضّع في كأس ستانلي من الأمور الشائعة في الولايات المتحدة، وبخاصة لعشاق الهوكي، ويخوض الفائز بكأس ستانلي مجموعة مباريات حتى يتوج ببطولة دوري الهوكي الوطني.

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